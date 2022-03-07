У Держспецзв'язку також опублікували відео, на якому видно, як люди переходять через річку по дошках.

Евакуація жителів Ірпеня триває. Через зруйнований міст вивели вже понад 2 тисячі людей.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

"Продовжується евакуація жителів Ірпеня, що під Києвом. Через зруйнований міст вивели вже понад 2 тисячі людей", - йдеться у повідомленні.

У Держспецзв'язку також опублікували відео, на якому видно, як люди переходять через річку по дошках.

Сьогодні, 7 березня о 10:00 відновили евакуацію людей з міста.

Як повідомляв УНІАН, жителі міста Ірпінь перебувають без світла, води та тепла, окупанти заборонили містянам виходити з домівок. В Ірпені, а також Бучі, Гостомелі, Ворзелі, що під Києвом, тривалий час точаться запеклі бої.

6 березня окупанти відкрили вогонь під час евакуації з Ірпеня, загинули вісім осіб.

7 березня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що частину міста Ірпінь Київської області захопили окупанти, а інша частина б'ється з супротивником.

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