F-16 могли збити дружнім вогнем з Patriot, – NYT

Є ознаки того, що це могла бути помилка системи ППО України, яка під час відбиття атаки сприйняла свій літак за ворожу ціль.

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку командувача Повітряних сил Миколу Олещука через кілька днів після катастрофи винищувача F-16. Літак могли збити дружнім вогнем.

Як пише The New York Times з посиланням на західного чиновника, який був проінформований про попереднє розслідування катастрофи, є "ознаки", що літак було збито дружнім вогнем із ракетної батареї Patriot, хоча не виключається механічна несправність і помилка пілота.

Звільнення командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Олещука стало другим гучним звільненням цього року. У лютому Зеленський відправив у відставку вищого військового керівника України генерала Валерія Залужного, поставивши на його місце генерала Олександра Сирського .

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Зеленський не назвав конкретної причини рішення, яке було прийнято через день після того, як Україна оголосила про втрату F-16, але сказав, що необхідно посилити військове керівництво.

"Нам потрібно стати сильнішими. А про людей треба дбати. Подбайте про персонал. Бережіть усіх наших солдат", - сказав він.

Літак розбився в понеділок під час оборони від інтенсивної повітряної атаки російських військ. Ймовірність інцидентів із дружнім вогнем стає особливо гострою під час масових атак ракетами та безпілотниками, кажуть військові експерти.

"Важко відслідковувати, хто є своїм, а хто - чужим, особливо коли ракети летять навколо. Дружній вогонь - це величезна проблема", - сказав Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, мозкового центру у Вашингтоні.

Лише кілька тижнів тому Україна отримала кілька F-16. Втрата одного так швидко після їхнього прибуття є значним ударом для спроб України інтегрувати цей літак у свої військові дії та переконати союзників по НАТО, що країна може ефективно справлятися зі складною західною зброєю.

Під час катастрофи загинув пілот літака підполковник Олексій Месь. Він був одним із кількох українців, які пройшли прискорену програму підготовки перед тим, як піти в бій, що, за словами експертів, є елементом додаткового ризику.

США та Україна вже співпрацюють у розслідуванні цього питання, а міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров провели зустріч у Вашингтоні.

Літаки, доставлені після багатьох місяців тиску з боку Зеленського та інших високопосадовців, є найвідомішими частинами військової техніки, поставленої союзниками країни під час війни. Таким чином вони стали символом оборони України, а їхніх льотчиків багато хто вважав національними героями.

У заяві про катастрофу в Повітряних силаї лише сказали, що "зв’язок" з літаком було втрачено, залишаючи незрозумілими деталі катастрофи. Військові експерти сказали, що, хоча втрата літака є невдачею, винищувачі часто падають, навіть під час тренувальних місій у мирний час, і що вплив на загальні військові зусилля України, ймовірно, буде незначним.

"Польоти на цих літаках - це дуже ризикована діяльність", - сказав Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

В Україні розбився один із F-16

увечері 29 серпня стало відомо, що один з українських винищувачів F-16 зазнав аварії під час масованого удару Росії 26 серпня. Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили втрату літака F-16 і загибель пілота.

Уже відомо, що пілотом літака був Олексій Месь із позивним Moonfish ("Риба-Місяць"). саме Moonfish був одним із двох українських пілотів, які активно особисто лобіювали на Заході постачання Україні F-16. Другим був Андрій Пільщиков, відомий під позивним "Джус", він загинув рік тому під час зіткнення навчально-тренувальних літаків.

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