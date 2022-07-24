В РФ вважають, що саме цей місяць є періодом найгірших подій.

Російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін назвав "фатальний" місяць, якого найбільше бояться росіяни. Виявилося, багато поганих подій для РФ траплялися саме цього місяця.

Про це Фейгін розповів 24 каналу.

Російський правозахисник зазначив, що ситуація для ворога залишається досить скрутною. Окупанти розуміють, що українські захисники готують для них "щось цікаве" на фронті.

За словами Фейгіна, він не може робити детальних прогнозів щодо контрнаступу. Проте він припустив, який місяць може стати найкращим для рішучих дій ЗСУ.

"Однак я вам скажу, що для Росії усе найгірше траплялось в серпні. Я не знаю, чому. І саме цього місяця вони бояться. Вони побачать якусь фатальну залежність від невдач", - розповів Фейгін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що HIMARS можуть пришвидшити закінчення війни, але є умови. Як зазначив Подоляк, таке озброєння мінімізує кількість жертв серед цивільного населення і зменшить економічний тиск на Європу.

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