На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтобази "Ярцевська" у Смоленській області РФ. Про це повідомляється у ТГ-каналі Генштабу.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ. На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення", - йдеться у повідомленні.

Генштаб пише, що за наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами:

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"Відомо, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії. Додаткова інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється".

Останні атаки по РФ і окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, зранку місцеві жителі в російському Ярцевому повідомили, що перші вибухи почали лунати після 3:40. Загалом було чути більше десятка потужних вибухів, після чого в районі нафтобази почалась потужна пожежа.

Пожежу на нафтобазі підтвердив також голова Ярцевського району, заявивши, що "сталася атака українських БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, внаслідок атаки супротивника сталися загоряння".

Зауважимо, що Смоленська область не межує з Україною. Від української території її відокремлюють Брянська область і Білорусь.

Також відомо, що цієї ночі українські повітряні та морські дрони атакували тимчасово окупований Крим.

Нещодавно дрони ЗСУ атакували також нафтобазу в Орловській області - одну з найбільших у Росії.

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