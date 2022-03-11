Кім каже, що окупантам ніхто не дасть провести ротацію.

Російські окупанти мають намір провести ротацію своїх військ під Миколаєвом 17 березня.

Про це 11 березня у своєму відеозверненні в Телеграм-каналі повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Під прикриттям розгорнулася в Росії кампанія, що нібито матері просять прибрати строковиків, окупанти мають намір провести ротацію військ під Миколаєвом.

"Щоб приховати свою поразку під Миколаєвом, окупант хоче зробити ротацію військ 17 числа. Не встигнуть. Ми не дамо їм це зробити", - наголосив Кім.

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.