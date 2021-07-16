Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент побував у зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області.

Прифронтову зону на сході України відвідала делегація американського посольства, яку очолив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.

Про це повідомили у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил.

Візит відбувся 15 липня. Дипломати зустрілися з командуванням ООС, зокрема командувачем Об'єднаними силами генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

Він обговорив з Кентом питання поточної ситуації з безпекою в районі проведення ООС, сумісністі підрозділів ЗСУ та армій країн НАТО, а також впровадження стандартів Північноатлантичного альянсу в українській армії.

Крім того, Кравченко розповів про те, що в підрозділах ЗСУ використовують станції зв'язку, контрбатарейні радари, санітарні автомобілі та багато інших засобів, які були надані США.

"Це все дуже допомагає нашим військовим у відсічі російської агресії. Висловлюю щирі слова вдячності американському народу за надійну підтримку і таку важливу для нас допомогу", - зазначив командувач Об'єднаними салами.

У свою чергу, Кент назвав надання матеріально-технічної допомоги одним із засобів американської підтримки України проти російської агресії.

Цього самого дня бойовики обстріляли селище Нью-Йорк у Донецькій області.

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Автор: Станислав Кожемякин