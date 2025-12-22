На стратегічних напрямках Росії немає чим похвалитися, тому вона вдається до подібних провокацій.

Захід росіян у село Грабовське на Сумщині з викраденням цивільних навряд чи мав на меті закріплення особового складу РФ на цих територіях. Таку думку в етері "24 Каналу" висловив Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України.

"Інформаційний привід зробити, відчуття тотальної небезпеки, загроз. Створити відчуття в українського суспільства, що по всій лінії фронту росіяни будуть атакувати. Тут стоїть завдання - не давати противнику робити інформаційних приводів навіть там, де він реально неспроможний атакувати, де в нього немає концентрованих сил для якихось тактично-оперативних атак. Щоб він не мав можливості навіть такого інформаційного фону атаки", – сказав Тимочко.

Він зазначив, що це може бути як вплив на українське суспільство, так і тиск на тлі "мирних переговорів". Також, за словами експерта, ворог може повторити подібний сценарій на інших ділянках фронту.

"Я думаю, що він буде проводити такі чи аналогічні дії на інших напрямках. Оскільки ситуація доволі сильно зрезонувала. Тим паче, що на напрямках, які противник розглядав як стратегічні, реально похвалитися немає чим", – додав Тимочко.

Викрадення цивільних на Сумщині: що відомо

Раніше у ЗМІ зʼявилася інформація, що росіяни зайшли в прикордонне село Грабовське на Сумщині та викрали звідти понад пів сотні цивільних, які раніше відмовилися евакуюватися. Зазначається, що їх вивезли на територію РФ для "фільтраційних заходів".

Як зазначив Володимир Біцак, депутат Сумської районної ради, частину з тих цивільних, які відмовилися виїжджати з росіянами, могли ліквідувати. Також він повідомив, що вкрадених українців РФ привезла до Бєлгорода.

