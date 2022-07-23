За його словами, зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів.

Росія скоїла одні з найбільших воєнних злочинів у Харкові, це місто може стати місцем для трибуналу над РФ після перемоги України у війні.

Про це написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Він опублікував фото із Салтівки та нагадав: цей харківський житловий масив – один із найбільших в Україні, його можна порівняти за населенням з Маріуполем. За його словами, зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів.

"Харків – перший форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це буде місце для трибуналу над Росією", – написав він.

Як писав УНІАН, Генштаб ЗСУ попередив, що на Харківщині російські війська намагаються завадити ЗСУ вийти до державного кордону.

21 липня окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту в Київському районі Харкова. За останніми даними, кількість загиблих в результаті ворожого обстрілу 21 липня зросла до чотирьох, поранено 25 осіб.

Крім того, з артилерії був обстріляний Салтівський район Харкова. Окупанти влучили у житловий будинок. Постраждали троє мирних жителів.

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