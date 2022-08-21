Радник ОПУ також пояснив, чому знизити інтенсивність вогню на цьому напрямку важко.

Через близьку відстань Харкова до російського кордону між запуском ракет і влучанням по місту проходить дуже мало часу.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у ході прямого ефіру з Марком Фейгіним, передає РБК-Україна.

"Часто не встигаєш зреагувати. 30-45 секунд. Ніяка ППО не встигає зреагувати. Б'ють, поливають, РСЗВ", - сказав він.

Арестович також пояснив, що знизити інтенсивність вогню на цьому напрямку важко, оскільки російська техніка б'є з Бєлгородської області, яка прикрита нібито надійною системою протиповітряної оборони.

Радник ОПУ закликав людей евакуюватися з Харкова та області.

Нагадаємо, на Харківському напрямку окупанти намагалися наступати в напрямку Харкова, ЗСУ відбили атаку. Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у п’ятницю вранці, 18 серпня, загарбники вдарили по трьох районах Харкова. За його даними, супротивники поцілили в житлову будівлю та інфраструктурний об’єкт.

Тим часом у Харкові, який щоденно потерпає від артилерійського вогню РФ, встановили першу зупинку-укриття. У ній можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

Залізобетонна конструкція вміщує щонайменше 50 осіб, сидячих місць розраховано на дванадцять. Усередині укриття оснащене камерами спостереження та 100 кг піску на випадок пожежі. Також там розміщена карта руху та розклад транспорту.

За словами мера Ігоря Терехова, усього таких зупинок планується встановити 25 штук. Такі ж зупинки-укриття планують збудувати й в Києві.

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