Через загрозу повторних обстрілів рятувальники не могли дістатися місця події.

Внаслідок обстрілів російських окупантів по центру Харкова у місті загорівся торговельний центр "Нікольський" на вулиці Пушкінській.

Інформацію про займання будівлі Суспільному підтвердило джерело в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій та директор ТРЦ Всеволод Дубровський.

Через загрозу повторних обстрілів рятувальники не могли дістатися місця події.

Чи були усередині ТРЦ люди в момент обстрілу та чи є там укриття наразі не відомо. "Нікольський" має вихід до метрополітену "Майдан Конституції". В умовах війни з 24 лютого підземка працює як укриття.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку окупантів був пошкоджений кабель на телевежі, тому Харків був повністю відрізаний від українського ТБ. Але 8 березня трансляцію вдалося відновити.

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