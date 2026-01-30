Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: загинув водій маршрутки, пасажири поранені

У прокуратурі повідомили, що водій міського транспорту загинув на місті обстрілу.

Російські окупанти сьогодні, 30 січня, обстріляли маршрутний автобус з пасажирами у Херсоні. Внаслідок атаки загинув чоловік, п’ятеро людей отримали поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро – дістали поранень", - заявив посадовець.

За даними очільника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька, п’ятьох постраждалих пасажирів доставлено до лікарні. Всі люди отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають потерпілим невідкладну допомогу.

У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури розповіли, що близько 12:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсона - під ворожий вогонь потрапив громадський транспорт із цивільними пасажирами. У прокуратурі додали, що внаслідок атаки загинув водій маршрутного таксі.

Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Росіяни обстрілами вивели з ладу херсонську ТЕЦ

Нагадаємо, голова правління компанії "Нафтогаз України", якій належить Херсонська ТЕЦ, Сергій Корецький повідомив, що внаслідок обстрілів російських окупантів виведена з ладу і не працює Херсонська ТЕЦ, яка забезпечувала теплом десятки тисяч містян. ТЕЦ була атакована артилерією та дронами. Це підприємство - єдине джерело теплопостачання для багатьох місцевих жителів. Російські терористи, зазначив фахівець, хочуть позбавити енергетиків можливості для відновлення обладнання. Станом на 26 січня, ситуація з теплом в Херсоні була однією з найбільш критичних в Україні.

