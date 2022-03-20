Українська розвідка заявила про формування групи впливових осіб опозиційних до російського диктатора.

У середовищі російської еліти формується група опозиційних до Володимира Путіна людей. Розглядається його усунення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок – російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна. В середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до Володимира Путіна. Їхня мета – якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні", - повідомляє розвідка.

За даними ГУР, певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна директора ФСБ Олександра Бортникова. Він останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні.

"Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії. Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша "випадковість", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва.

Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.

Раніше повідомлялося, що у Путіна може бути важка хвороба. За даними західних розвідок, він страждає на розлад мозку, який могли спричинити деменція, хвороба Паркінсона або стероїди, які використовують для лікування раку.

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