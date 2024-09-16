За словами Сазонова, їх дуже багато, то ж у них часті випадки дружнього вогню, коли не впізнають одне одного.

Російсько-українська війна триває й РФ перекинула частину своїх військ в Курську область, повідомив в ефірі "КИЇВ24" військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

"Напочатку нам протистояли погранці з ФСБ, строковики та Ахмат-чай. Ці вже досить отримали по життю добре. Зараз проти нас тут працюють Ленінградський воєнний округ військ "Сєвєр". Перекинули сюди декілька мотострілкових підрозділів досить досвідчених. Вони втратили бойове злагодження. Оскільки те, про що докладають у штаб і реальна наявність сил та засобів, техніки, підготовка, бойовий настрій – це завжди не так добре, як докладають. Тому доки з цим усім розібралися – вони втратили час", – сказав Сазонов.

Водночас він додав, що Росія перекинула десантників та морпіхів у Курську область, які є "досить важким і серйозним противником".

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"Ігри закінчилися вже досить давно, тут досить важко, ми несемо втрати, ми втратили побратима днями. Тут усе не дуже просто зараз. Але якщо вони будуть кидати найманців – тут і так зараз солянка така – десантура, морпіхи, мотострілкові, ФСБ. Якусь дивізію з Покровська вони перекинули, щоб збити нас з пантелику. Арбат, який називають армянським батальйоном з міста Горлівка. І ось таких підрозділів невеликих, незрозуміло звідки набраних, якась тероборона, кадирівці. Їх дуже багато, то ж у них часті випадки дружнього вогню, коли не впізнають одне одного", – додав Сазонов.

Ситуація в Курській області: інші важливі новини

За даними Financial Times, Росія почала контрнаступ у Курській області. На тлі цих новин знову почали говорити про цілі зухвалого вторгнення українських сил в регіон.

Тим часом місцева влада Курської області оголосила обов'язкову евакуацію з Рильського і Хомутовського районів. Йдеться про населені пункти, які розташовані в 15-кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною.

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