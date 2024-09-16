Евакуація людей відбуватиметься з тих населених пунктів, які розташовані в 15 кілометрах біля кордону.

В Курській області оголосили обов'язкову евакуацію з Рильського і Хомутовського районів. Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов.

За його словами, йдеться про населені пункти, які розташовані в 15-кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною.

"Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію і дружинників курського центру "Патріот". Шановні земляки, прошу вас із розумінням поставитися до поточної ситуації та дотримуватися всіх рекомендацій силовиків і місцевої влади", - написав губернатор у своєму Telegram-каналі. Відео дня

Також 16 вересня о 15:25 він заявив, що в Курській області триває ракетна небезпека, тому закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

"Якщо ви перебуваєте вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви перебуваєте на вулиці - зайдіть у найближчу будівлю або відповідне укриття", - зазначив Смирнов.

Однак за декілька хвилин в Курській області повідомили про відбій ракетної небезпеки.

Бойові дії в Курській області - останні новини

Як писав УНІАН, ЗСУ розпочали у Курській області другу фазу операції. Наразі українські військові, за словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, наступають щонайменше на три ділянки - Глушковський район, трохи на захід від ділянки Кореневе - Снагість.

Водночас представник українського оборонного відомства для видання Financial Times повідомив, що ЗСУ більше не планують захоплювати більше території у Курській області. За його словами, Курська операція завжди планувалася для того, аби українські війська могли швидко відійти, якщо ситуація погіршиться.

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