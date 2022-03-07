Тіла загиблих все ще не вдалося забрати через присутність окупантів.

В суботу, 5 березня, в Запорізькій області кадирівці на танку обстріляли авто Укрпошти та переїхали його. На місці загинули чоловік та жінка.

Про це повідомили у Запорізькій ОДА.

У той день працівники Укрпошти розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка назустріч цивільній машині виїхав танк.

Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку, але у відповідь кадирівці відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.

"На цей час цей автомобіль стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка. Вчора колеги з Укрпошти спробували забрати загиблих колег оскільки мали надію, що хтось вижив. Але прибувши на місце трагедії вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя", - зазначили в ОДА.

Розбита машина з тілами загиблих співробітників Укрпошти залишилася стояти у полі. У зв’язку з проведенням бойових дій у цій місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко публічно звернувся до глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Він заявив, щов, що всі люди смертні. Тільки от українські військові гинуть героями, а росіяни, буряти і чеченці загинуть "як паршива сарана".

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