Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров оголосив про скасування наказу "не брати полонених" на фронті. Про це він оголосив у Telegram.
Цей наказ Кадиров нібито віддав після атаки безпілотників на будівлю Російського університету спецназу імені Путіна у Чечні. Втім, зараз "піхотинець Путіна" змінив свою позицію, адже нібито отримав понад дві тисячі листів від мешканців України.
"Листи різного змісту пишуть як жінки, у яких мобілізовані близькі, так і чоловіки, які перебувають на лінії зіткнення не з доброї волі. Однак пояснення прохання в кожній заяві одне й те саме: здатися в полон російським бійцям – це єдиний спосіб залишитися живим для тих, кого відправляють у окопи проти свого бажання... Наказ "не брати полонених" скасовано. Охочі здатися російським військам житимуть. Решті не заздрю", - оголосив Кадиров.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, безпілотники вперше атакували територію Чечні. Під удар потрапив Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна в Гудермесі.
Українські видання NV і Kyiv Post, посилаючись на джерела у спецслужбах, стверджують, що БПЛА могли запустити з Дагестану.
"Ті розбірки, що були у Москві нещодавно, у бізнес-центрі тощо. Вони всі між собою пов'язані", - сказав співрозмовник.
Згодом Кадиров, коментуючи інцидент, пригрозив "відплатою" винним в ударі і наказав "не брати полонених". Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що це було своєрідне привітання для "кадирівців".