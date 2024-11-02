Опальний чеченський лідер оголосив, що змінив свою позицію, адже нібито отримав понад дві тисячі листів від мешканців України.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров оголосив про скасування наказу "не брати полонених" на фронті. Про це він оголосив у Telegram.

Цей наказ Кадиров нібито віддав після атаки безпілотників на будівлю Російського університету спецназу імені Путіна у Чечні. Втім, зараз "піхотинець Путіна" змінив свою позицію, адже нібито отримав понад дві тисячі листів від мешканців України.

"Листи різного змісту пишуть як жінки, у яких мобілізовані близькі, так і чоловіки, які перебувають на лінії зіткнення не з доброї волі. Однак пояснення прохання в кожній заяві одне й те саме: здатися в полон російським бійцям – це єдиний спосіб залишитися живим для тих, кого відправляють у окопи проти свого бажання... Наказ "не брати полонених" скасовано. Охочі здатися російським військам житимуть. Решті не заздрю", - оголосив Кадиров.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, безпілотники вперше атакували територію Чечні. Під удар потрапив Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна в Гудермесі.

Українські видання NV і Kyiv Post, посилаючись на джерела у спецслужбах, стверджують, що БПЛА могли запустити з Дагестану.

"Ті розбірки, що були у Москві нещодавно, у бізнес-центрі тощо. Вони всі між собою пов'язані", - сказав співрозмовник.

Згодом Кадиров, коментуючи інцидент, пригрозив "відплатою" винним в ударі і наказав "не брати полонених". Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що це було своєрідне привітання для "кадирівців".

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