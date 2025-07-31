У Києві рух низкою вулиць перекрили після російської комбінованої атаки уночі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram.
За його даними зараз проїзд закритий:
- вулицею Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
- провулком Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волинською);
- вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);
- вулицею Пост-Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
- вулицею Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);
- вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).
У Поліції закликали водіїв і мешканців столиці врахувати ці дані під час планування своїх маршрутів.
Удар по Києву
У ніч на 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких дитина - це хлопчик 6 років. 4 загиблих в Святошинському районі, 2 - в Соломʼянському.
На місцях влучань працюють рятувальники.