В результаті обстрілів Київської області окупантами також зруйнована інфраструктура міст, поранення отримали п'ять мирних жителів.

Розпочато розслідування вчорашнього ракетного обстрілу окупантами Київської області, де загинули 4 мирних жителів.

Про це повідомляти Офіс генерального прокурора.

У повідомленні сказано, що за процесуального керівництва прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування за фактами ракетних обстрілів населених пунктів регіону військами РФ. Дії країни-агресора кваліфіковані як порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці Російської Федерації ведуть масований обстріл по житлових кварталах населених пунктів Київщини. Так, увечері 28 лютого ворожі ракети влучили у п'ятиповерховий гуртожиток у м. Васильків та триповерховий гуртожиток у м. Біла Церква. Через обстріли в с. Калинівка Фастівського району зруйновано три житлові будинки. На території області зафіксовано пошкодження снарядом будівлі пологового будинку.

Крім того, в результаті обстрілів загарбниками зруйнована інфраструктура міст, поранення отримали п'ять мирних жителів, четверо загинули.

У повідомленні наголошується, що в цілому, з початку вторгнення збройних сил РФ в Україну, на території Київської області загинули 19 цивільних осіб, з них 1 дитина.

Прокурори продовжують фіксувати і документувати всі випадки порушення міжнародного гуманітарного права підрозділами Збройних сил РФ.

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