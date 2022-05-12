Більшість вважають, що ймовірність ядерного удару дуже низька, однак якщо Росія застосує зброю, то цілями можуть стати військові об'єкти в Україні.

З початку вторгнення 24 лютого багатьох хвилює питання, чи дійсно Росія може застосувати ядерну зброю в Україні.

The Atlantic Council попросив своїх провідних експертів оцінити ймовірність такого сценарію. Більшість вважають, що ймовірність ядерного удару дуже низька.

"Якщо у війні з Україною Путін зазнає нищівної поразки, то, можливо, застосує ядерну зброю. Якщо він вважатиме, що саме існування його режиму під загрозою, то спробує змінити становище, навіть якщо для цього доведеться піти на ризиковану ескалацію. Ядерна зброя - його останній аргумент", - вважають старший науковий співробітник Центру стратегії і безпеки Скоукрофта Кір Лібер і доцент кафедри державного управління в Дартмутському коледжі Деріл Пресс.

Науковий співробітник Центру Скоукрофта і Євразійського центру, заступник генерального секретаря НАТО з 2012 по 2016-й Олександр Вершбоу вважає, що ймовірність ядерного удару дуже низька.

"Не нульова, але менше 5%. Путін брязкає ядерним арсеналом перед Сполученими Штатами і їх союзниками, щоб ті не розширювали своєї участі у війні і не відправляли Україні передову зброю, яка дала б українським військовим вирішальну перевагу. Якщо російські війська зазнають принизливої поразки в битві за Донбас, то на Путіна можуть натиснути прихильники радикалізму. Вони вимагатимуть, щоб той здійснив загрозу застосувати ядерну зброю. Але Путін навряд чи це зробить", - кажуть він.

За його словами, навіть у разі великої військової невдачі Путін, швидше за все, не піде на ризик неконтрольованої ескалації. "Він не порушить ядерне табу першим. Швидше за все, Кремль посилить атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, а також на лінії поставок озброєнь", - зазначив експерт.

Якщо ж Путін вирішить застосувати ядерну зброю, то ядерна зброя буде застосована в Україні, а не на території країн НАТО.

"Раз мета - примус, Путін спробує викликати страх, а не лють. А значить, ядерна зброя буде застосована в Україні, а не на території країн НАТО. Вона буде використана проти військових. Росія буде прагнути отримати від застосування ядерної зброї хоч якусь військову перевагу, але це для неї не головне. Тому вона, швидше за все, зробить повітряний підрив півдюжини малопотужних ядерних боєприпасів (щоб звести до мінімуму радіоактивні опади) проти добре укріплених українських позицій", - кажуть Кір Лібер і Деріл Пресс.

"Путін може почати з демонстративного переміщення ядерних зарядів, наприклад, в Калінінградську область. Він може віддати наказ про "демонстрацію" - ядерний вибух на російському полігоні. У разі реального нападу Росія може завдати удару по об'єкту, пов'язаному з поставками Західної зброї, в Україні або Польщі", - зазначає член ради директорів The Atlantic Council, колишній заступник Міністра оборони США з політичних питань Уолтер Слокомб.

Вершбоу каже, що хоча ймовірність застосування ядерної зброї мала, Путін може зважитися на це, щоб уникнути поразки. У цьому випадку він завдасть демонстративного удару тактичним ядерним зарядом малої потужності. Метою буде український військовий об'єкт, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення і не допустити відповідних дій США і НАТО.

"Можливий сценарій: спочатку Путін влаштовує провокацію, потім завдає удару по важливій меті, наприклад Києву. Мета - змусити Україну погодитися на "мир за всяку ціну". Путін постарається уникнути потенційного поширення радіоактивних опадів на будь-яку з країн НАТО", - заявив почесний науковий співробітник Центру Скоукрофта, президент The Atlantic Council з 2005 по 2006-й Ян Лодал.

Якщо Путін зважиться застосувати ядерну зброю, США і їх союзники повинні будуть відреагувати швидко і рішуче.

"Якщо Путін завдасть ядерного удару, то у Сполучених Штатів і їх союзників залишаться варіанти один іншого гірше. Відповісти звичайною або ядерною зброєю - безумство. Це загрожує масованим ударом відплати і, можливо, кінцем цивілізації... Єдиною мудрою відповіддю на застосування Путіним ядерної зброї в Україні були б переговори про якесь врегулювання, в результаті яких всі сторони могли б оголосити про уявні перемоги", - вважають експерти.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю. Пізніше він знову не виключив таку можливість, однак у МЗС РФ заявили, що ядерну зброю використовувати не будуть.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

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