Активісти з Росії, Білорусі та України створили петицію з вимогою видворити Кабаєву.

Російська гімнастка Аліна Кабаєва, яка за даними ЗМІ є коханкою президента РФ Путіна, потрапила "під приціл" активістів. Її вимагають вигнати зі Швейцарії, де вона "відсиджується" разом з дітьми від диктатора.

Активісти створили петицію під назвою "Швейцарія, навіщо ви прихистили посібників путінського режиму??!" на сайті change.org.

У ній зазначено, що громадяни Росії, України та Білорусі звертаються до влади Швейцарії з проханням з приводу Кабаєвої. Колишню гімнастку в петиції називають "Євою Браун" (коханка Гітлера), а Путіна - "Фюрером".

"Широкому колу громадськості стало відомо, що зловісна фігура російської політичної та медійної сфери, колишня професійна спортсменка Аліна Кабаєва, яка є особистою улюбленицею божевільного диктатора і військового злочинця Путіна, який влаштував в ці дні напад ну Україну, зникла від наслідків введених проти Росії санкцій", - вказали активісти.

Автори петиції зазначили, що Швейцарія вперше в сучасній історії порушила свій нейтралітет і приєдналася до санкцій проти Путіна. Однак його коханка продовжує ховатися в цій країні.

"Хочемо нагадати, що пані Аліна Кабаєва не просто проста жінка, заплямована зв'язком з російським диктатором, а й злочинниця проти людства.... Аліна Кабаєва підтримує цю війну, описуючи її не як агресивну війну, що суперечить міжнародному праву, а як "спецоперацію", - додали в петиції.

Активісти просять уряд Швейцарії звернути увагу перебування Кабаєвої в цій країні. Автори петиції наполягають на тому, що коханці Путіна не можна дозволяти жити за межами РФ.

"Просимо бути принциповим у випадку сьогоднішнього злочину проти людяності всіх бенефіціарів путінського режиму! Будь ласка, возз'єднайте "Єву Браун" з ї ї"Фюрером!",- підсумували активісти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що поки російські окупанти за наказом Володимира Путіна бомблять мирні міста України, сам диктатор ховається в бункері, а його коханка - гімнастка Аліна Кабаєва разом з чотирма дітьми переховується у Швейцарії.

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