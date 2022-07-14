Зрадники України намагаються врятуватися від покарання таким способом.

На тимчасово окупованих територіях колаборанти почали співпрацювати з ВСУ. Вони видають російські позиції в надії заслужити "індульгенції". Ця інформація допомагає українським захисникам працювати по тилах армії РФ.

Відповідною інформацією в інтерв'ю "Телеграф" поділився представник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук. За його словами, зрадники намагаються заслужити прощення, і це особливо проявляється в Донецькій і Луганській областях.

"Вони розуміють, що їм кришка, тому інформація надходить такими темпами, які ще рік тому здавалися нереальними. Самі дають нам інформацію — тільки візьміть, а нам потім нехай зарахується. Такого напливу інформації я не пам'ятаю за всі вісім років війни", — заявив Макарук.

Боєць закликав жителів "на тому боці" будь-якими способами допомагати ЗСУ. А потім вже буде з'ясовуватися, чи достатньо вони зробили для прощення.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в середині липня українські захисники взяли в полон кілька членів ДРГ. Вони детально доповіли ЗСУ про наступальні плани ворога та місцезнаходження позицій.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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