На тимчасово окупованих територіях колаборанти почали співпрацювати з ВСУ. Вони видають російські позиції в надії заслужити "індульгенції". Ця інформація допомагає українським захисникам працювати по тилах армії РФ.
Відповідною інформацією в інтерв'ю "Телеграф" поділився представник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук. За його словами, зрадники намагаються заслужити прощення, і це особливо проявляється в Донецькій і Луганській областях.
"Вони розуміють, що їм кришка, тому інформація надходить такими темпами, які ще рік тому здавалися нереальними. Самі дають нам інформацію — тільки візьміть, а нам потім нехай зарахується. Такого напливу інформації я не пам'ятаю за всі вісім років війни", — заявив Макарук.
Боєць закликав жителів "на тому боці" будь-якими способами допомагати ЗСУ. А потім вже буде з'ясовуватися, чи достатньо вони зробили для прощення.
Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в середині липня українські захисники взяли в полон кілька членів ДРГ. Вони детально доповіли ЗСУ про наступальні плани ворога та місцезнаходження позицій.
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