Жителі Київської області травмуються через пастки, залишені російськими окупантами.
Про це повідомляє МВС України на офіційній сторінці у Facebook.
"Окупанти відступили з Київщини, але лишили чимало жахливих "сюрпризів". Вибухівка в автівках, розтяжки в будинках, нерозірвані снаряди та міни на дорогах", - йдеться у повідомленні.
Так, вже зафіксовано низку трагічних фактів, коли нехтування застереженнями правоохоронців вартувала громадянам не лише здоров’я, а й життя.
"Так на Гавронщині місцеві жителі зайшли до не обстеженого вибухотехніками будинку. У підвалі російські агресори залишили розтяжку. Троє осіб отримали травми. У Бучанському районі бригада електриків прямувала через село Наливайківка. Машина наїхала на міну. Внаслідок вибуху водій та електромонтер отримали травми різного ступеню тяжкості. Обидва потерпілі нині госпіталізовані. На щастя, вижили", - йдеться у повідомленні.
Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов закликав усіх жителів Київської області бути обережними, не "мандрувати" в недосліджених спеціалістами зонах, не користуватись лісовими дорогами та стежками, в районах, що були в окупації, а також стежити за дітьми та чітко дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників.
Нагадаємо, голова Київської ОДА Олександр Павлюк попередив, що розмінування всієї території області може зайняти до року.