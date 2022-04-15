Вже зафіксовано низку трагічних фактів, коли нехтування застереженнями правоохоронців вартувала громадянам не лише здоров’я, а й життя.

Жителі Київської області травмуються через пастки, залишені російськими окупантами.

Про це повідомляє МВС України на офіційній сторінці у Facebook.

"Окупанти відступили з Київщини, але лишили чимало жахливих "сюрпризів". Вибухівка в автівках, розтяжки в будинках, нерозірвані снаряди та міни на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Так, вже зафіксовано низку трагічних фактів, коли нехтування застереженнями правоохоронців вартувала громадянам не лише здоров’я, а й життя.

"Так на Гавронщині місцеві жителі зайшли до не обстеженого вибухотехніками будинку. У підвалі російські агресори залишили розтяжку. Троє осіб отримали травми. У Бучанському районі бригада електриків прямувала через село Наливайківка. Машина наїхала на міну. Внаслідок вибуху водій та електромонтер отримали травми різного ступеню тяжкості. Обидва потерпілі нині госпіталізовані. На щастя, вижили", - йдеться у повідомленні.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов закликав усіх жителів Київської області бути обережними, не "мандрувати" в недосліджених спеціалістами зонах, не користуватись лісовими дорогами та стежками, в районах, що були в окупації, а також стежити за дітьми та чітко дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників.

Нагадаємо, голова Київської ОДА Олександр Павлюк попередив, що розмінування всієї території області може зайняти до року.

Вас також можуть зацікавити новини: