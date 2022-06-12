Загиблий військовий навчав українські сили.

Колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі загинув у Сєвєродонецьку, воюючи на боці України.

Про це повідомляє Sky News.

Сім'я Джордана повідомила, що він покинув британську армію в березні, "щоб продовжити свою кар'єру солдата в інших областях". Незабаром після цього вилетів в Україну, щоб допомагати українцям відбиватися від російських військ і навчати українських солдатів.

За наявною у близьких інформацією, Гетлі був застрелений в Сєвєродонецьку.

"Його команда каже, що вони всі любили його, як і ми, і він сильно змінив життя багатьох людей, не тільки будучи солдатом, а й навчаючи українські сили. Джордан і його команда так пишалися своєю роботою, і він часто говорив мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він дійсно був героєм і назавжди залишиться в наших серцях", - повідомив його батько Дін.

Джордан Гетлі - другий британець, що загинув в Україні за час повномасштабної війни.

Як писав УНІАН, 36-річний Скотт Сіблі помер наприкінці квітня і також був колишнім військовослужбовцем британських збройних сил.

Напередодні стало відомо, що в Україні загинув перший чеський солдат-доброволець, який воював у складі Збройних сил України на Донбасі.

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