У США наголосили, що на сьогодні поки що не ясно, чи має намір РФ нападати на Україну. Проте з військової точки зору у Москви все підготовлено до вторгнення.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вторгнення Росії в Україну не є неминучим. Він також додав, що поки не ясно, чи планує Москва напад.

"Конфлікт - не невідворотній. Все ще є час і місце для дипломатії. США разом із їхніми союзниками запропонували Росії шлях, щоб відвернути кризу, у напрямку до більшої безпеки", - сказав Остін на брифінгу, коментуючи ситуацію навколо України, передає Голос Америки.

За його словами, на сьогодні поки що не ясно, чи має намір Росія нападати на Україну. Проте з військової точки зору у Москви все підготовлено до вторгнення.

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"Хоча ми не віримо, що президент (Росії Володимир - ред.) Путін ухвалив остаточне рішення використати ці сили проти України, тепер у нього є така можливість, і у нього є кілька варіантів", - додав Остін.

Глава Пентагон також припустив, що Росія може вдатися до вкрай провокаційних кроків, таких як визнання незалежності непідконтрольних Україні регіонів - "ДНР" і "ЛНР".

Як писав УНІАН, США на 31 січня скликали відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації навколо України.

Раніше у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною".

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