'Красти гроші у воюючій країні': Флеш зробив різку заяву про кадрові зміни в Міноборони

Він сказав, що покине команду, якщо "щось піде не так" в боротьбі з корупцією.

Якщо щось піде не так і я не зможу на це вплинути, я просто покину команду. Завдання міністра оборони Михайла Федорова і команди зробити процес закупівель максимально прозорим і ефективним, тому відбулися нові кадрові зміни, пов’язані з оптимізацією в цій сфері. Про це у Facebook написав Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку, радник міністра оборони.

"Я людина відверта, тому напишу як є. У багатьох людей у країні слово "Міністерство оборони" асоціюється, зокрема, зі словом "корупція" після низки скандалів у далекому минулому. Завдання Федорова і нашої команди – зробити процес закупівель максимально прозорим і ефективним. І в нашій команді немає місця корупції та немає місця "схемам". І одне з наших завдань – вибудувати вертикаль закупівель вниз з такими ж принципами та поглядами, як у керівників МО, і ми це зробимо. Красти гроші у воюючій країні можуть тільки кончені виродки, і якщо такі знайдуться, вони сидітимуть у в'язниці", - наголосив він.

Флеш підкреслив, що це стосується всіх, незважаючи на посади.

"Це слово Міністра оборони і моє слово. Якщо щось піде не так і я не зможу на це вплинути, я просто покину команду", - зазначив він.

При цьому підкреслив, що нова команда не може відповідати за те, що було раніше, бо змінюють Міноборони зараз.

За його словами, зміни не можуть відбутися за тиждень, тому потрібен час.

"Ми справді працюємо 24/7 по усім напрямкам. А якщо побачите ознаки корупції в закупівлях, пишіть мені, я обіцяю особисто донести інформацію до Міністра", - зазначив Флеш.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Михайло Федоров анонсував зміну підходу до закупівель дронів – потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі даних з фронту. Він повідомив, що підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА.

За його словами, відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою – без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. При цьому підкреслив, що необхідно прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах, тому держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: