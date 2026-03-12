Україна першою в світі тренуватиме ШІ для дронів на даних з поля бою

Мета - підвищити рівень автономності дронів для швидшого виявлення цілей і ухвалення рішень прямо на полі бою.

Україна першою в світі залучила міжнародних партнерів до тренування моделей штучного інтелекту (ШІ) при застосуванні безпілотників на основі реальних даних з поля бою.

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров у соцмережі Facebook, уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами.

"Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних", - наголосив Федоров.

Як відзначив міністр, майбутнє війни - за автономними системами.

"Наше завдання - підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою", - наголосив Федоров.

Він переконаний, що ключ до цього – якісні дані для навчання нейромереж. Тому, як повідомив міністр, на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу:

безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;

працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;

використовувати дані, які постійно оновлюються.

"Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA"- додав Федоров.

За його словами, міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.

"Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці. Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна – швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту", - відзначив глава Міноборони.

Він пояснив, що в Україні готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень.

Війна в Україні і розвиток технологій

Як повідомляв УНІАН, російська-українська війна прискорює розвиток новітніх технологій.

За словами заступника командувача безпілотних систем ППО полковника Юрія Черевашенка, росіяни намагаються покращувати засоби для здійснення ударів по українських військових. Значна увага приділяється розвитку дедалі більш високотехнологічним ударним дрониам з штучним інтелектом.

Тим часом, у Німеччині створили роботизовану систему зі штучним інтелектом, призначену для приготування і роздачі їжі на військових базах. Компанія-розробник Circus Defence вже уклала контракти на поставку таких систем не лише Бундесверу, але й ЗСУ.

