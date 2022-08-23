Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням деградації РФ, зазначив президент України.

Деградація Росії почалась із захоплення Криму та терору проти кримськотатарського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час другого саміту Кримської платформи.

"Деградація Росії почалась із захоплення Криму, почалась з терору проти кримськотатарського народу - корінного народу Криму. З репресій за релігійною ознакою, які стали чи не найбільш масштабними релігійними гоніннями в Європі у 21-му столітті проти кримської мусульманської громади. Були вигнання з окупованого Криму усіх звичайних людей, які говорили, що Крим - це Україна, які не боялись захищати українську культуру, українську свободу в Криму. І вбивства, і катування, і приниження, і мародерство - все це окупанти робили і продовжують робити в Криму з перших тижнів після його ганебного захоплення", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що масований терор після 24 лютого "став логічним завершенням деградації цієї держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з "Великою сімкою".

Нагадаємо, офіційною датою захоплення Криму Росією вважається 20 лютого 2014 року. Україна та майже увесь світ не визнали анексію півострова законною, проти РФ було запроваджено санкції.

23 серпня 2021 року в Україні відбувся перший саміт Кримської платформи. Володимир Зеленський говорив, що під час заходу була сформована потужна міжнародна коаліція для звільнення півострова з-під окупації.

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