Солдати з КНДР коригують російські удари по Сумщині, - Генштаб

Північнокорейські оператори безпілотних літальних апаратів коригують удари російських загарбників.

Підрозділи військ КНДР залучені до підтримки дій російської окупаційної армії у Сумській області України. Командування російських загарбників використовують їх для коригування ударів по українським позиціям.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"З території Курської області ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів. Вони здійснюють виявлення позицій Збройних Сил України та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії.

"Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво РФ продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій.

Своєю чергою, Збройні Сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.

Участь КНДР у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова, певний контингент з КНДР утримується у Курській області. З солдатами з Північної Кореї проводяться заходи підготовки. При цьому, солдати з КНДР позиціонуються як нібито інженерні підрозділи, які зайшли для проведення заходів з розмінування території.

