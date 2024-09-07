Керівники розвідок США і Великої Британії прокоментували Курську операцію.

Курська наступальна операція Збройних сил України посіяла сумніви у російської еліти. Про це заявили керівники розвідувальних служб США і Великої Британії Білл Бернс і Річард Мур, повідомляє Financial Times.

Так, директор американського ЦРУ Бернс зазначив, що Курська операція була "значним тактичним досягненням", яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

"Це викликало питання у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", – заявив глава розвідки США. Відео дня

У свою чергу керівник Mi-6 Мур сказав, що це був "типово зухвалий і сміливий крок з боку українців, щоб спробувати змінити хід гри".

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Україна готується до тривалих боїв в Курській області, щоб "знекровити" окупантів. Про це у коменатрі Business Insider сказав Меттью Севілл, експерт з військової стратегії аналітичного центру Royal United Services Institute і колишній аналітик розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За його прогнозами, план України утримувати територію в Курській області Росії може дати її силам шанс "знекровити" росіян, втягнувши їх у жорстоку, виснажливу боротьбу, яку ведуть українці на власній землі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція була відповіддю на російські плани зі створення буферної зони на українській території. До її проведення призвела нестача далекобійної зброї у Сил оборони.

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