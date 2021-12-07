Водночас Росія виступає проти зближення України й НАТО.

Лідер республіканців у Санті Мітч Макконнелл закликав американського главу Джо Байдена надати Україні "будь-яке озброєння, яке, на їхню думку, їм потрібне", щоби захиститися від нападу Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заяву Макконнелл зробив у понеділок, напередодні телефонної розмови Байдена і Путіна з приводу загрози нової ескалації в українсько-російському прикордонні.

МакКоннел уточнив, що "усю необхідну зброю" Україні повинні надати без врахування основного оборонного озброєння, яке США поставляли у минулому.

Читайте такожForeign Policy: Резніков запросив у США частину "афганського" озброєння для ЗСУ"Ще у часи "холодної війни" одна з речей, успішно досягнутих обома сторонами, – це намагатися озброїти тих, хто нам симпатизував. І хоча Україна не є частиною НАТО, усі наші союзники по НАТО абсолютно налякані російськими військами на кордоні з Україною", – сказав Макконнелл.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська