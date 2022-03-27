Крім коригування вогню чоловік також передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ.

У Лисичанську Луганської області затримано чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, чоловік не тільки інформував про місцезнаходження ЗСУ, а й коригував обстріли окупантів Російської Федерації.

"Поліцейські Луганської області продовжують працювати в посиленому режимі в умовах воєнного стану і документують всі факти військових злочинів, здійснюють патрулювання і виявлення мародерів", – сказано в повідомленні глави Луганської ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Житомирі затримали двох коригувальників вогню по військовій частині. Російські ракетні удари були завдані по військовій частині вранці 25 березня. "Нам сьогодні прилетіло. Ракета вдарила по військовій частині. Влучили. Слава Богу, більш-менш все нормально. Взяли після цього двох осіб, у яких були фотографії цього об'єкта з усіх боків", - повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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