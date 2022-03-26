Російські ракетні удари були нанесені по військовій частині вранці 25 березня.

У Житомирі затримали двох коригувальників вогню по військовій частині.

Про це повідомив у вечірньому відеозверненні міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Російські ракетні удари були нанесені на військову частину вчора, 25 березня, вранці.

"Нам сьогодні прилетіло. Ракета вдарила по військовій частині. Попала. Слава Богу, більш-менш все нормально. Взяли після цього двох людей, в яких були фотографії цього об’єкта зі всіх сторін", - зазначив Сухомлин.

Він закликав житомирян буде обережними.

"Ситуація така, що дуже багато людей закинуті в місто і давно вже у місті, чекають завдань і цей "руський мір", - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, російські військові вже тривалий час обстрілюють Житомирщину. 21 березня область вперше обстріляли з "Градів", було відомо про щонайменше трьох загиблих.

24 березня окупанти обстріляли село Кирдани на Житомирщині. Внаслідок ракетних ударів російських окупантів пошкоджено житлові будинки, будівлю ліцею, котельню та будинок культури.

Також окупанти продовжують спроби знищити військову інфраструктуру України. 25 березня окупанти завдали два ракетних удари по військовій частині у Дніпрі. Напередодні - завдали трьох ракетних ударів по військовій інфраструктурі в Рівненській області.

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