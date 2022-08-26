В рамках ініціативи Legion оf Boom зібрано понад 1 млн євро.

Литва закупить для Збройних сил України (ЗСУ) 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, в рамках ініціативи Legion оf Boom зібрано понад 1 млн євро.

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"Частину грошей буде передано литовському Міністерству національної оборони і буде використано для придбання 37 дронів-камікадзе у Польщі, які потім відправлять в Україну", - розповів міністр оборони Литви.

Що таке Warmate

Warmate - ударний безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ураження противника методом самознищення. Може бути класифікований як "літак-снаряд", або ж "баражуючий боєприпас". Розроблений польським підприємством WB Electronics. Безпілотник має застосовуватися разом з БПЛА FlyEye, що надає розвідувальні дані.

Старт апарату відбувається через пневматичний запуск з контейнерної пускової установки. Апарат має електродвигун і складане крило, що забезпечують радіус дії комплексу 10 км, тривалість баражування у півгодини, дозволяє розвинути максимальну швидкість 150 км/год і піднятися на максимальну висоту 500 м при нормальній висоті польоту 30-200 м. Максимальна злітна маса комплексу - 4 кг, при цьому апарат може бути споряджений різноманітними за типом ураження бойовими головками з масою вибухової речовини до 800 г. Літальний апарат має автоматичний режим керування польотом і систему повернення при неспрацюванні.

Під час атаки БПЛА заходить на ціль у піке, досягаючи при цьому своєї максимальної швидкості - 150 км/год. Оператор контролює атаку за допомогою відповідної оптики і може скасувати місію вже в ході ударного маневру, наказавши безпілотнику повертатися на базу.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня стало відомо, що Литва готує 30-й вантаж військової допомоги для оборони України. Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"28 вантажів військової підтримки було спрямовано в Україну з Литви з початку війни. 29-й і 30-й вантажі вже перебувають на стадії підготовки", - зазначив Анушаускас.

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