Місто зачищають завалів та тіл загиблих маріупольців.

В центрі Маріуполя тривають приготування до "параду" на 9 травня.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, маріупольці залучаються до приготувань параду за їжу.

"Люди працюють за їжу. Сюрреалізм як він є", - написав він та показав фото з підготовки до "параду".

В кадрі можна побачити чоловіків та жінок, що прибирають вулиці розбомбленого міста.

Як писав УНІАН, в середині квітня стало відомо, що окупанти планують зачистити частину центру міста від завалів та тіл загиблих маріупольців для проведення 9 травня "параду".

"Судячи з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції". З хорошого - ані техніки, ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому, потенційний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка", - сповіщав він.

Напередодні ГУР МО сповіщало, що росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку на тимчасово окупованих територіях. Ймовірно, затриманих використають в організації пропагандистських "парадів перемоги". За даними розвідки, їх можуть спробувати видати за "військовополонених" та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

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