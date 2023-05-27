За його словами, СБУ це здійснювала пліч-о-пліч з Військово-морськими силами

Очільник СБУ Василь Малюк прокоментував атаку дронів на Чорноморський флот РФ, здійснену у жовтні 2022 року. Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову.

"На широкий загал неодноразово оприлюднювалась інформація відносно того, що Служба безпеки України була автором того оперативного задуму і реалізовувала його. Однак, там не лише Служба безпеки працювала", - сказав Малюк.

За його словами, СБУ це здійснювала пліч-о-пліч з Військово-морськими силами.

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"Також з небайдужими нашими цивільними громадянами. І це ще раз підкреслює те, що цивільні громадяни роблять доволі великий вклад в нашу майбутню перемогу", - додав Малюк.

Жовтнева атака на Чорноморський флот РФ - деталі

Рано вранці 29 жовтня у мережі з'явилася інформація, що в Севастополі гримлять вибухи. Пізніше стало відомо про ураження кількох кораблів Чорноморського флоту РФ.

Згодом виявилось, що надводні безпілотники USV прорвали оборону росіян у Севастопольській бухті та влучили у не менше трьох кораблів Чорноморського флоту РФ.

Ще пізніше опублікували супутникові знімки з пошкодженим російським фрегатом "Адмірал Макаров".