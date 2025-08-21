Президент зауважив, що досі немає жодного сигналу з Москви, що росіяни справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати війну.

Нічний удар по Україні російські окупанти завдали так, наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну, тож потрібна реакція на це. Про цьому у своєму Telegram-каналі сказав президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що цієї ночі російська армія "встановила один зі своїх божевільних антирекордів".

"Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово", - зауважив він.

Глава держави додав, що зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Наразі відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару, усім їм було надано необхідну допомогу.

Відео дня

Зеленський також зауважив, що рятувальники працюють і в багатьох інших областях - від Запорізької до Волинської. Він нагадав, що загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударні дрони та 40 ракет, значну частину з яких вдалося збити.

"І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!" - наголосив президент.

Нічна масована атака РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ висловив думку, що масованими ударами по цивільному населенню, зокрема атакою, що сталася вночі 21 серпня, президент Росії Володимир Путін намагається примусити Україну погодитися на так звані "мирні угоди", які, по суті, означають капітуляцію.

За словами експерта, масований удар по Україні - це чергова спроба залякати нашу країну і є радше проявом "не сили, а безсилля".

Вас також можуть зацікавити новини: