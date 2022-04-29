Глава держави переконаний, що Україна обов'язково переможе.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна буде бити російських загарбників, поки не звільнить рідну землю і людей.

Про це голова держави сказав під час церемонії нагородження українських героїв-захисників у Маріїнському палаці в Києві, яка транслювалася Офісом президента у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні 65-й день повномасштабної війни України за нашу землю проти Росії. Росія сподівалася, що ми не вистоїмо і 5 днів, але завдяки героям, які є сьогодні тут, і завдяки героям, які є серед нас, завдяки нашій єдності і прагненню жити вільно, ми боремося", - заявив Зеленський.

"Ми будемо бити окупантів, поки не звільнимо нашу землю, поки не звільнимо наших людей, поки не відповімо за кожну смерть і за кожне знущання, які окупанти принесли в кожен наш дім, в нашу державу", - наголосив президент.

Президент подякував усім українським військовим і громадянам, які роблять усе, щоб Україна перемогла.

"Україна обов'язково переможе", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що Росія відправляє на війну в Україну окупантів-нацистів.