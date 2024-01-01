Україна нарощує власне виробництво на випадок, якщо західних поставок буде недостатньо.

Президент Володимир Зеленський не дуже відвертий щодо цілей України на сході та півдні в ході війни проти Російської Федерації.

Заявлена стратегічна мета - повернути Україну до її первісних кордонів - не змінилася і не зміниться, але він більше не встановлює часових рамок і не обіцяє, яку кількість території Україна зможе деокупувати в наступному році, пише видання The Economis за підсумками інтерв'ю із Зеленським.

Безпосереднім завданням України в сухопутній війні буде "захист сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, сходу і півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва", і захист критичної інфраструктури країни.

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Завищені очікування, які Зеленський створював напередодні контрнаступу 2023 року, почасти й призвели до розчарування, пише видання.

"Ми повинні враховувати свої власні сили", - сказав президент.

Хоча він як і раніше впевнений, що Америка, врешті-решт, надасть військову допомогу, Україна також нарощує власне виробництво на випадок, якщо західних поставок буде недостатньо. В рамках цього плану Б він просить американський уряд надати Україні ліцензії на виробництво зброї, починаючи від артилерійських систем і ракет для ППО.

Війна з Росією - ситуація на фронті

Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною, а протягом доби сталося 56 бойових зіткнень. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу про війну з РФ.

Авіація Сил оборони України за 1 січня вдарили по 13 районах зосередження особового складу російських військ. Також, як повідомляє Генштаб ЗСУ, підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони та пункт управління росіян.

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