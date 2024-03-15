Щільна хмарність, штормовий вітер та дощі ускладнюють дії ворога, тому він хаотично обстрілює населені пункти правобережжя.

На лівому березі Дніпра Херсонської області ЗСУ відмінусували кілька десятків російських загарбників та військову техніку.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби він наважився на один штурм без підтримки бронетехніки. Зазнавши втрат, противник відійшов на вихідні позиції.

Своєю чергою, Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 35 окупантів, гармату, два міномети, комплекс відеоспостереження "Муром-М", камеру відеоспостереження та 5 одиниць автомобільної техніки. Також пущено на брухт станцію радіоелектронної боротьби та човен противника.

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"Знищено ще один польовий пункт боєпостачання", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти ведуть аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних модифікацій з уражаючими елементами. Не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонщини, ворог застосував 30 FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 17 осколкових боєприпасів.

Зазначається, що погода суттєво впливає на способи та інтенсивність ведення всіх видів бойових дій. Щільна хмарність, штормовий вітер і дощі значно ускладнюють ведення розвідки, наведення та мобільність артрозрахунків, внаслідок чого, ворог хаотично обстрілює населені пункти правобережжя. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 15 ворожих обстрілів по 8 населених пунктах. По Херсону окупанти вдарили 8 разів. Обстріляні Михайлівка, Понятівка, Червоний маяк, Дудчани, Берислав, Вирівка та Новоберислав на Херсонщині. Акваторія Очаківської громади на Миколаївщині.

Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні будинки, крамниці, заклади харчування, музей, гаражне приміщення автотранспортного підприємства, маршрутні автобуси, комунальна техніка та цивільні автомобілі.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, чому сприяють погодні умови. Ракетоносії понад три тижні не полишають пункти базування.

Ситуація на лівому березі Херсонської області - останні новини

На лівобережжі Дніпра Херсонської області за попередню бойову добу російські загарбники спромоглися на два штурми. За цей же час отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 42 окупанти, чотири човни, два розвідувальні БпЛА типу Supercam та Zala, одиницю автомобільної техніки та квадроцикл противника, знищено спостережний пункт.

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