Вона наголошує, що заборонивши діяльність місії на тимчасово окупованій території Донецької області, представники злочинної адміністрації Росії намагаються приховувати сліди своїх воєнних злочинів.

Окупаційна адміністрація окремих районів Донецької області заборонила діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупаційна адміністрація ОРДО визнала неправомірною діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Представники Місії мають залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня, вивезти майно організації та виконати всі фінансові зобов'язання на території "ДНР", - зауважила омбудсмен.

Вона нагадала, що на неозброєну місію цивільних спостерігачів ОБСЄ покладено функції моніторингу та звіту про ситуацію з дотримання прав людини та гуманітарну ситуацію як у зоні конфлікту на Донбасі, так і по всій території України.

"Заборонивши діяльність місії на тимчасово окупованій території Донецької області, представники злочинної адміністрації РФ намагаються приховувати сліди своїх воєнних злочинів та підтверджують свідомий вибір на користь подальшого ведення агресивної війни проти України", - наголосила Денісова.

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