Місцеві жителі не можуть купити продукти та інші товари.

Місто Тростянець Сумської області захопила і окупувала російська армія.

Про це передавати голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, зараз російські окупанти контролюють підстанцію швидкої медичної допомоги.

"Вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, тільки до дітей в екстрених випадках. Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають", - повідомив Живицький.

Він також зазначив, що місцеві жителі не можуть купити продукти та інші товари.

"Всі магазини розграбовані, в місті постійно проводять обшуки і працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню", - написав Живицький.

Як повідомив УНІАН, 1 березня в Тростянець з різних сторін зайшли три російські колони і повністю зайняли місто. Там були пошкоджені майже всі лінії електропередач, розбиті всі дороги. Росіяни пограбували всі магазини в центрі міста, розбили своїм танком ворота історичної споруди "Круглий двір", зруйнували картинну галерею, пограбували секонд-хенди і переодягалися в цивільне.

2 березня Дмитро Живицький заявив, що російські війська тримають жителів міста Тростянець фактично в заручниках. Вороги розставили російську ударну техніку між будинками тростянчан: у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, поблизу поліції та на інших вулицях.

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