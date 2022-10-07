Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих з РФ шоломами та бронежилетами.

Серед мобілізованих окупантів, які перебувають на базі Новосибірського вищого командного училища, забезпечені військовою формою не більше ніж половина.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує в оперативній інформації станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні зазначається, що у ворога є суттєві проблеми щодо матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом Російської Федерації.

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"Так, на початку жовтня з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі Новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більше половини", - зазначають в Генштабі. При цьому сказано, що мобілізованим окупантам видають лише польову форму та взуття, а решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу.

"Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу озвучив плани мобілізувати близько 300 тисяч осіб.

Нещодавно вони оголосили, що вже мобілізовано 200 тисяч осіб. Однак в українській розвідці вважають, що насправді мобілізовано менше - понад 100 тисяч.

У ГУР Міністерства оборони України також повідомляли, що мобілізованим росіянам не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень.

Крім того, росіяни скаржаться у соцмережах, що змушені самостійно купувати необхідне.

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