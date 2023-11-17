Заступник головнокомандувача ЗСУ зазначив, що тодішній міністр внутрішніх справ вчинив як креативна людина.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ухвалив рішення видавати зброю цивільним, які готові обороняти Батьківщину.

Про це розповіла речниця екс-чиновника Леся Червінська у документальному фільмі-портреті "Щоденник Монастирського", прем'єра якого відбулася на "1+1 Україна". "Рішення про видачу зброї цивільному населенню, тим, хто готовий боронити свою країну, - це було його рішення", - заявила спікер.

Заступник головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковник Микола Балан зазначив, що видачу зброї організували не лише в Києві, а й по всій території держави.

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"Денис Анатолійович підійшов навіть не як міністр, а як більше цивільна людина і креативна людина, яка подумала, що ж нам треба зробити, щоб захищатися - щоб захищатися потрібна зброя…", - поділився заступник головнокомандувача ЗСУ.

Сам Монастирський вранці 27 лютого 2022 року так прокоментував видачу зброї українцям для відеощоденника: "Працюємо, організовуємо оборону, захист від ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп, - Ред.), видача зброї. Лише в Києві видано понад 25 тисяч одиниць зброї автоматичної і близько 10 мільйонів патронів, РПГ (ручні протитанкові гранатомети, - Ред.), гранати".

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Президент Володимир Зеленський поділився, що на початку російського повномасштабного вторгнення Денис Монастирський був одним з тих, хто входив до вузького кола людей, які лишилися у Києві на Банковій.

Український лідер говорив, що у його кабінеті є крісло, у якому тодішній очільник МВС завжди сидів до загибелі. За словами президента, тепер, коли у те крісло хтось сідає, він відчуває, що "щось не те".

Нагадаємо, 18 січня у місті Бровари, яке знаходиться під Києвом, унаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка загинули 14 осіб, у тому числі Денис Монастирський, а також його перший заступник Євгеній Єнін.

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