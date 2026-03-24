Можемо побачити ще й ракети: Флеш попередив, що масована атака РФ далека до завершення

Він зазначив, що ворог обрав стратегію удару, розтягнутого в часі.

Наразі Росія витратила до 40 % засобів ураження, підготовлених до атаки по Україні. Є імовірнсть, що сьогодні ми побачимо ще й ракети. Про це заявив фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Наразі, на мою думку, противник витратив до 40 % засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети", - зазначив він.

За словами Флеша, наш противник постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати нашу повітряну оборону.

Відео дня

"Зараз обрано стратегію удару, розтягнутого в часі", - заявив радник міністра.

Сьогоднішня атака по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 березня (з 18:00 23 березня) ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу, серед них: 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 18 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31, 392 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів із напрямків.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей - 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Внаслідок удару ворога частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без світла. З 16:00 до 22:00 у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Крім цього, до кінця доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості.

