На півдні контрнаступ був би особливо ефективним завдяки географічним особливостям ландшафту.

Збройні сили України зможуть перейти до контрнаступальних дій на півдні, куди наразі ворог стягує додаткові сили, коли отримають необхідну зброю.

Про це в ефірі українського телемарафону розповів директор центру правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, йдеться, певна річ, про важке озброєння.

"Нам надзвичайно потрібні засоби реактивних систем залпового вогню, інші артилерійські системи, ударні безпілотники для того, щоб не давати противнику просуватися на півдні, що вже вдається зараз, а коли отримаємо зброю, то будуть умови для переходу до контрнаступальних дій", - сказав він.

Експерт зауважив, що на півдні контрнаступ був би особливо ефективним завдяки географічним особливостям ландшафту і відкритим місцевостям.

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