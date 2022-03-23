Протягом доби збито 6 літаків противника, один вертоліт, безпілотних летальних апаратів - 5 і 5 крилатих ракет.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив про вже 105 знищених ворожих літаків, в тому числі 6 протягом останньої доби.

Про це він сказав на брифінгу щодо оперативних даних по ситуації щодо російського вторгнення в Україну.

"Протягом доби шалене небо і шалене пекло забезпечили російському агресору Повітряні сили Збройних сил України. Протягом доби збито 6 літаків противника, один вертоліт, безпілотних летальних апаратів - 5 і 5 крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за бажану кількість – 100 збитих літаків противника. І наразі 105 літаків противника вважаються знищеними. Це понад 5 авіаційних полків, або окрема повітряна армія", - наголосив Арестович.

За його словами, літаки противника декілька діб взагалі не вчиняли жодних дій, окрім зони ООС і Маріуполя, де не така потужна в силу військових втрат система протиповітряної оборони.

"Згодом вони вирішили політати над мирними містами України, побомбити їх. І все закономірно скінчилось для них – поразкою", - наголосив Арестович.

Раніше були зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

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