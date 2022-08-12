Жінку з тілесними ушкодженнями під час патрулювання виявили поліцейські, які одразу надали їй першу домедичну допомогу та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

На Чернігівщині жінка підірвалась на ворожій "розтяжці", внаслідок чого отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Згідно з повідомленням, під час патрулювання поліцейські групи реагування патрульної поліції Чернігівського району побачили на узбіччі жінку з велосипедом.

Вона не могла самостійно рухатись, а одяг був просочений кров’ю. Поліцейські одразу викликали медиків, а до їх прибуття надали жінці першу домедичну допомогу.

Під час спілкування з постраждалою поліцейські дізналися обставини її травмування. Виявляється, жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині та вирушила по гриби.

Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку" — вибухову пастку, встановлену військовими РФ під час окупації частини області.

Поліцейські передали жінку медикам швидкої допомоги. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Тривають поліцейські заходи.

У поліції нагадали, що нині діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області, бо небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

Ситуація на Чернігівщині:

17 липня 2022 року стало відомо про те, що в селі на Чернігівщині рашисти облаштували схрон і залишили розтяжку.

У схроні було 5 ручних гранат із запалами, понад 150 патронів для великокаліберного кулемета, 2 протитанкові міни, а також російські бронежилет і сухий пайок.

23 липня на Чернігівщині знайшли одразу дві схованки окупантів.

11 серпня на Чернігівщині викрили двох братів, які незаконно переправляли громадян у Білорусь

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