Ворог щодня накриває позиції ЗСУ з артилерії.

На Донецькому напрямку піхота ЗСУ потребує належної підтримки важкої артилерії.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Артем Рубан.

За його словами, окупанти щодня накривають позиції ЗСУ з важкої артилерії.

"Ми не відступаємо і готові битись. Однак просимо прикрити нас. Нам потрібна підтримка артилерії. Оскільки піхота завжди діє так, щоб її прикривали. Я говорю про це, бо нас не прикривають. Ворог щодня накриває наші позиції з важкої артилерії та танків. Тому хочу, щоб нас нарешті почули й дали нам нормальне прикриття", - розповів Рубан.

Військовий наголосив, що бійці готові самі навчитись та використовувати важке озброєння.

"Не можете прикрити нас, тоді дайте нам зброю. Ми самі станемо артилеристами. Всі бійці готові навчатись та використовувати важке озброєння", - підсумував він.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Краматорському напрямках українські військові стримали ворожі штурми і змусили противника відійти.

Селище Піски Покровського району Донецької області перебуває під контролем ЗСУ, але ситуація вкрай складна - тривають інтенсивні бої.

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