Громадянин України співпрацював з російськими окупантами та відсидів у в’язниці в РФ за наркоторгівлю.

На Харківщині до 8 років позбавлення волі засудженобойовика "ЛНР", затриманого у березні.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що Харківський районний суд визнав винним громадянина України за участь у терористичній організації "ЛНР" та зберіганні боєприпасів і засудив до восьми років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Як поінформували в СБУ, зловмисник за власною ініціативою у травні 2014 року розпочав співробітництво з російськими окупантами: вступив до складу незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса".

Читайте такожВинесли вирок майору ЗСУ, який застрелив бійця через пост в InstagramЗа даними слідства, він з вогнепальною зброєю охороняв позиції терористичної організації "ЛНР", вів активні розвідувальні дії щодо збору даних про позиції підрозділів Збройних сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС. За це бойовик регулярно отримував гроші від окупантів.

"Отримавши бойове поранення, він переїхав на лікування до Росії, розраховуючи отримати російське громадянство "за заслуги". Але замість паспорта РФ отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ викрили і затримали зловмисника. У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, виявили бойові гранати РГД-5 та РГО із запалами. Також встановлено координати місця знаходження схрону із бойовими засобами ураження, у тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1 виробництва РФ.

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Автор: Світлана Макринська