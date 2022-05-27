Українські захисники мужньо тримають позиції.

На Харківщині тривають запеклі бої, на Ізюмському напрямку росіяни продовжують спроби наступу.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На території області тривають запеклі бої. На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій, на Ізюмському – росіяни продовжують спроби наступу. Наші захисники мужньо тримають позиції", - наголосив він

Синєгубов повідомив, що минулої доби російські окупанти обстріляли Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню. За його словами, усім харків’янам, які постраждали вчора, медики надають всю необхідну допомогу.

Голова ОВА зазначив, що сьогодні ніч в Харкові пройшла відносно тихо, постраждалих немає, але ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області.

"В м. Люботин внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа-інтернат. Також вночі був обстріляний Чугуїв. Пошкоджені житлові будинки. Жертв немає", - додав він.

Синєгубов наголосив, що розслаблятися в жодному разі ще не можна, бо ворог діє підступно і цілеспрямовано б'є по мирних жителях. Він закликає людей не перебувати без нагальної потреби на вулицях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 26 травня російські окупанти обстріляли центр Харкова, загинули 5 людей.

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